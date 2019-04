Weerman Maurice Middendorp overstelpt door lieve berichten na black-out

Weerman Maurice Middendorp van het RTL Nieuws heeft gemerkt dat mensen op social media soms best aardig zijn. Hij kreeg allemaal lieve reacties nadat hij live op tv helemaal de kluts kwijtraakte.Maurice Middendorp kreeg donderdag in de uitzending van Half acht een joekel van een black-out. Er was iets met bloesems en lege campings.Daarna regende het aardige tweets van mensen die meeleefden met de opvolger van Helga van Leur.Op NPO radio 2 vertelde Maurice vanochtend dat het waarschijnlijk mis ging omdat hij ineens ging nadenken. Tijdens het late nieuws moest Maurice meteen weer aan de bak en toen verliep het weer vlekkeloos.