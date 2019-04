Stewardess morst drankjes op … haar CEO

Toen de Amerikaanse stewardess Maddie Peters per ongeluk een dienblad vol drankjes liet vallen tijdens een vlucht, leverde dat een heel gênant moment op. Ze kreeg het benauwder toen ze doorhad dat de doorweekte vliegtuigpassagier haar hoogste baas was.



Op Instragram doet Peters haar verhaal: “Terwijl de passagiers aan het boarden waren, serveerde ik drankjes. Een passagier stopte voor me in het midden van het gangpad en stapte toen achteruit. Hij botste tegen me aan en de drankjes vlogen in het rond.” De stewardess, die naar eigen zeggen nog nooit een drankje liet vallen, keek genadig toe.



“Raad eens op wie ze vielen”, gaat de stewardess van American Airlines verder. “De helft vloog op mij, de andere helft belandde op Dougs schoot! Ik kon wel doodgaan van schaamte.” Gelukkig moest Peters niet lang vrezen voor haar job, want haar CEO, Doug Parker, maakte er geen drama van.



“Later kwam hij naar me toe en hebben we even gepraat. Meneer Parker vatte het erg sportief op.” De twee maakten de rest van de reis nog mopjes over het incident. “De meeste mensen ontmoeten nooit hun CEO, laat staan ​​dat ze hem een douche geven met drankjes. Het verhaal is te goed om niet te vertellen”, concludeert de Amerikaanse stewardess.

Reacties

14-04-2019 09:49:45 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.790

OTindex: 1.744



Ze morste die drankjes op haar c en o.

Sommige vrouwen geven hun borsten een naam Ik denk dat het een sterk verhaal is.Ze morste die drankjes op haar c en o.Sommige vrouwen geven hun borsten een naam

14-04-2019 12:26:02 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.550

OTindex: 69.008





of die CEO het aangenaam vindt, dat hij met naam en toenaam in alle kranten komt hiervoor?



: misschien een variatie van Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan die de kraan had open laten staan.



Laatste edit 14-04-2019 12:26 de stewardess keek genadig toe??of die CEO het aangenaam vindt, dat hij met naam en toenaam in alle kranten komt hiervoor? @stora : misschien een variatie van Hendrik Haan uit Koog aan de Zaan die de kraan had open laten staan. maw misschien waren het een paar druppeltjes

