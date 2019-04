Panda's waren al sloom, maar op een panda-baby kun je nog langer wachten

Er komen nog geen bamboecrackers met muisjes in het Ouwehands Dierenpark in Rhenen: dit jaar komt er geen panda-baby! En dat terwijl ze er álles aan hebben gedaan. Maar helaas is mannetje Xing Ya nog meer bezig met spelen dan met paren.



Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark: 'Ook bijzonder is dat we de laatste tijd ook het geluid van parende panda's hebben laten horen'



Of de komst van een babypanda in de dierentuin eigenlijk wel goed is voor de panda in de natuur is nog de vraag, zegt hoogleraar Diergedrag Saskia Arndt van de Universiteit Utrecht.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: