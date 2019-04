Koppel onder vuur na DEZE levensgevaarlijke foto

Een Amerikaans Instagramkoppel krijgt heel wat kritiek op een foto waarop de vrouw aan de rand van een infinity zwembad hangt. “Leer andere mensen niet om hun leven te riskeren”, klinkt het.Kelly en Kody hebben hun droomleven waargemaakt. Ze reizen de wereld rond en delen hun ervaringen op Instagram, en intussen verdienen ze er een centje aan.Onlangs vertoefden ze in Ubud, een plaats in het Indonesische Bali, waar ze genoten van een prachtig eindeloos zwembad. Ze maakten er een kiekje waarbij Kelly over de rand van het zwembad hangt. Dat ziet er behoorlijk gevaarlijk uit, want één foute beweging en ze zou de dieperik in gevallen zijn.Heel wat mensen vinden het dan ook onverantwoord dat ze dergelijk risicogedrag in de kijker zetten. “Ik vind het een leuke foto, maar het is het risico niet waard. Ook al was het haar idee”, en “Waarom is het altijd de vrouw die haar leven op het spel zet voor een foto? Ik zie nooit een man over een steile rand hangen”, klinkt het onder meer.Het koppel schoot in de verdediging door te zeggen dat ze erg voorzichtig te werk gingen om de foto te maken. “Het was zo leuk om deze foto te maken. Kody had me erg goed vast. We vertrouwen elkaar volledig. Het was een heerlijk gevoel om precies in te blikken wat we gepland hadden. We zijn veilig en wel. Uiteindelijk zijn we zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die we maken”, schrijven ze.