Moeder geeft toe dat ze haar dochter niet kan uitstaan en haar in opvang wil plaatsen

Een anonieme vrouw heeft toegegeven dat ze niet om kan met haar 14-jarige dochter. De frustratie zit zo diep dat ze soms zelfs zou willen dat haar dochter naar een opvangtehuis gaat.



De moeder vertelt haar verhaal op Mumsnet. Ze heeft drie zoons en één dochter. Met de jongens heeft ze een heel hechte band, maar met haar dochter klikt het voor geen meter.



De vrouw voelt zich een mislukking omdat ze zo negatief denkt over haar dochter, maar ze wilde per se haar verhaal kwijt. “Versta me niet verkeerd, ik hou van haar en wil niet daar haar iets overkomt, maar soms hoop ik dat ze naar een opvangtehuis gaat. Toen ze opgroeide, was ze een lief en beleefd meisje met veel vrienden. Ik kreeg enorm veel complimenten over haar. Maar nu is ze een leugenachtig, onbetrouwbaar en ruzie stokend kind”, klinkt het.



Zo zou haar dochter haar broers voortdurend in de penarie brengen en distantieert ze zich van haar familie. Bovendien beweert de dochter kwalijke dingen over haar gezin. “Ze zei dat ze het zwarte schaap van de familie is en dat ze mishandeld werd door mij, mijn echtgenoot en mijn drie jongens omdat ze voortdurend vitten op haar. Ze liet ook al vallen dat ze op school zou doorvertellen hoe we haar behandelen. Ik weet echt niet wat te doen”, schrijft ze.



De vrouw heeft al van alles geprobeerd, maar tevergeefs. “Ik probeer haar overal bij te betrekken. Ik dacht dat ze misschien jaloers was omdat ik een heel hechte band heb met mijn drie zoons, dus ben ik met haar alleen allerlei dingen gaan doen, maar ze blijft nors zijn en spreekt amper tegen me. Ik ben zelfs bang om haar een goedemorgen te zeggen omdat ik nooit weet in wat voor gemoedstoestand ze zich bevindt. Zelfs bij de meest futiele vraag springt ze uit haar vel. Ik voel dat ik het aan het opgeven ben”, luidt het.



Heel wat mensen reageerden op haar opvallende post. Sommige mensen voelden haar frustratie volledig, anderen maakten zich bedenkingen bij sommige uitspraken. “Ik denk, jammer genoeg, dat het ligt aan het feit dat ze een tiener is. Bij mij duurde het ook lang voor mijn puberende dochter en ik goed overeenkwamen”, klinkt het. Een andere moeder schreef: “De zin ‘Ik heb een heel hechte band met mijn drie jongens’ viel me erg op. Dat is iets vreemds om te zeggen, want je sluit je dochter daarmee uit. Het klinkt alsof ze niet eens je kind is. Het lijkt erop dat er van favoritisme sprake is”.

13-04-2019 13:05:58 Kobrakay

T S Lijkt me beter om die dochter naar een psycholoog te sturen in plaats van direct naar een opvang, dan kan ze duidelijk maken wat nou haar probleem is.

13-04-2019 15:24:38 Mamsie

Die griet is heel heftig aan het puberen, daar kan je als moeder ook best tureluurs van worden. Misschien als ze een poosje onder moeders vleugels uit is, dat ze dan wat evenwichtiger wordt.

De jongens hebben kennelijk niet zoveel puberproblemen gegeven.

