Profvoetballer neemt het op voor meisje dat eten op school niet kan betalen

De Italiaanse profvoetballer Antonio Candreva heeft besloten om tot het einde van het schooljaar de schoolmaaltijden van een meisje te betalen. De ouders van de scholier konden het eten niet betalen, waardoor ze al enkele dagen tonijn uit blik en crackers kreeg. Het geval van het meisje verhit de politieke gemoederen in Italië.



Antonio Candreva heeft zich van zijn warmste kant laten zien. De middenvelder van de Italiaanse topclub Inter Milaan heeft aangeboden om tot het einde van de schooljaar de middagmaaltijden van een meisje op een school in Minerbe te betalen. Het onbekende meisje staat al enkele dagen in een middelpunt van een hetze omdat ze door de school op een tonijnrantsoen is gezet. Omdat haar ouders het eten niet kunnen betalen, krijgt ze enkel middag in plaats van een warme schotel enkele crackers en wat tonijn uit blik.



Het zou niet de eerste keer zijn dat zoiets voorvalt op de school. In de Italiaanse media deden enkele leerkrachten al anoniem hun verhaal. “Soms gaven leraren hun maaltijd op om deze aan de arme kinderen te geven. Het is niet goed een kind te laten boeten voor de fouten van zijn of haar ouders.’’



De Italiaanse voetballer, die zelf vader van twee kinderen is, hoorde het verhaal en besloot contact op te nemen met burgemeester van de gemeente. Na het gesprek bood hij aan de kosten voor het meisje en de andere kinderen in dezelfde situatie te betalen. De burgemeester zelf, die lid is van de populistische Vijfsterrenbeweging, blijft achter het systeem staan. Hij vindt dat het recht doet aan de ouders die wel betalen. Ook geeft hij mee dat de ouders van het meisje vrijwilligerswerk konden doen in plaats van te betalen, maar dat ze dat weigerden. Ondertussen spreekt de Democratische Partij van ‘discriminatie’.

Reacties

13-04-2019 13:04:18 Kobrakay

T S Tja, nou is het inderdaad lullig om dat meisje zo te straffen, maar die ouders zijn dus te beroerd om te betalen en om wat vrijwilligerswerk te doen. Als je zo weinig over hebt voor je kind moet daar misschien maar eens gecontroleerd worden naar de leefomstandigheden.

13-04-2019 14:11:30 TheIrishMan

S @Kobrakay : Kan ook dat ze zich beiden kapotwerken voor een hongerloontje, en om dan ook nog vrijwilligerswerk erbij te doen zal mischien teveel voor ze zijn geweest.

13-04-2019 16:20:27 omabep

@Kobrakay : Quote:

Na het gesprek bood hij aan de kosten voor het meisje en de andere kinderen in dezelfde situatie te betalen. dan zijn er meer ouders die het niet kunnen betalen. Mijn mening, systeem aanpassen zodanig dat de ouders van alle kinderen mee kunnen doen. @TheIrishMan : Misschien hebben ze ook nog eens meer kinderen, tevens zijn ze de enigste niet zo te lezen wantdan zijn er meer ouders die het niet kunnen betalen. Mijn mening, systeem aanpassen zodanig dat de ouders van alle kinderen mee kunnen doen.

