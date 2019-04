Clitoris dolfijnen is opvallend gelijkaardig aan die van mensen

Amerikaans onderzoek heeft uitgewezen dat de clitoris van vrouwelijke dolfijnen wel heel hard lijkt op die van vrouwen. De anatomie vertoont heel wat duidelijke gelijkenissen. De bevindingen bevestigen het vermoeden dat dolfijnen als één van de weinige diersoorten genieten van seks.



Dolfijnen zijn veel kinkyer dan hun braaf uiterlijk doen vermoeden. Zo werden ze al meerdere keren gespot terwijl ze masturberen met een paling, maar een nieuw onderzoek is ook meer te weten gekomen over hun clitoris. Die blijkt namelijk heel ontwikkeld en heeft veel weg van een menselijke clitoris. Dat ontdekten twee wetenschappers van het Mount Holyoke College in Massachusetts. Ze dissecteerden11 overleden vrouwelijke dolfijnen en maakten een replica van hun vagina.



De clitoris van de vrolijke zwemmers heeft net zoals bij mensen een bescherming en twee stukken erectiele weefsel die samengroeien tot één massa. Omdat de beschermlaag dun en geplooid is, concludeerden de wetenschappers dat het tijdens seks opzwelt en gevoeliger wordt. De menselijke clitoris draagt vooral bij tot stimulatie en genot, dus bij dolfijnen zal dat hetzelfde effect hebben.



Nog opvallend was dat de erogene zone bij de dieren aan de binnenkant van de vagina zit, waar ze tijdens de seks steeds gestimuleerd wordt door de penis van het mannetje. Bij mensen zit de clitoris eerder aan de buitenkant. Het is een extra reden om te besluiten dat dolfijnen plezier ondervinden aan seks. Daarmee zijn ze, samen met de mens, een uitzondering in de dierenwereld.

Reacties

13-04-2019 10:09:37 Emmo

Laat 't de voorstanders van bestialiteit maar niet horen...

13-04-2019 10:27:40 Mamsie

Quote:

Zo werden ze al meerdere keren gespot terwijl ze masturberen met een paling



Hoe houden ze die paling dan vast zonder handjes? Hoe houden ze die paling dan vast zonder handjes?

13-04-2019 12:04:31 HoLaHu

Wnplts: De Kempen

@Emmo :



: Misschien vindt die paling het ook wel lekker? @Mamsie : Misschien vindt die paling het ook wel lekker?

13-04-2019 12:13:02 Emmo

@HoLaHu :



: Misschien vindt die paling het ook wel lekker? Quote @Mamsie : Misschien vindt die paling het ook wel lekker?



Laatste edit 13-04-2019 12:13 Ik vind paling in ieder geval wél lekker. Al is het eerder in gerookte vorm.

13-04-2019 15:02:54 TheIrishMan

Wnplts: Medrengard

S Die arme paling werd flink gepaald.



Laatste edit 13-04-2019 15:03

13-04-2019 16:09:04 stora

Het is jammer voor jullie dat het pas vrijdag weer visdag is als jullie het zelf willen uitproberen

