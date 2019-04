Zeer ontevreden klant kapper woedend na knipbeurt

Een Chinese man was extreem ontevreden over de wijze waarop een kapper zijn haren had geknipt. Het resultaat was volgens hem helemaal niet goed. Er was niet goed uitgevoerd waar hij om heeft gevraagd. Na de knipbeurt dacht hij wraak te zullen nemen op de kapper. Wat hij uiteindelijk ook op zeer bizarre en agressieve manier deed.Hij dwong de barbier met veel geweld om in de kappersstoel plaats te nemen en begon aan zijn wraakactie. Volgens informatie is de agressieveling door de politie opgepakt. Het incident vond plaats in stad Tsjoenking in China.