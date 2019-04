Vorige week kocht hij een eiland, daarna stal hij een koffiezetapparaat in een supermarkt

Hij is eigenaar van het Real World resort in Key Haven, dat MTV afhuurt voor het maken van opnamen. Vorige week kocht hij Thompson Island, een privé-eilandje van net geen 2 hectaren groot in Florida, voor 8 miljoen dollar. Zaterdag werd hij gearresteerd voor winkeldiefstal. De buit was zo’n 300 dollar waard.



Andrew Lippi (59) hoeft zijn dubbeltjes niet tweemaal om te draaien – Real World huur je via Airbnb voor bijna 1000 dollar per overnachting.



Toch stal hij twee koffiezetapparaten, acht gloeilampen en een beddenlaken van de Kmart in Key West.



De politie zegt dat Lippi de spullen kocht, andere zaken in de dozen deed, en die terugbracht naar Kmart. Lippi zelf houdt het op een “ingewikkeld zakelijk meningsverschil.”



In de doos van het gekochte Keurig koffiezetapparaat (prijs: 165 dollar) kwam een basketbal terug. De lampen waren verruild met een ander type. En in de verpakking waar het beddenlaken had gezeten, zat nu alleen een kussensloop.



Hoe dat allemaal mogelijk was – geen idee, zegt Lippi. Op 18 april mag hij dat de rechter wijsmaken. Voorlopig blijft hij op vrije voeten.

Reacties

13-04-2019 09:52:42 Mamsie

In welke doos heeft hij dat eiland dan door de detectiepoortjes gekregen?

13-04-2019 13:08:04 Kobrakay

T S Dan weten we ook op wat voor manier hij dat eiland bij elkaar heeft gespaard.

13-04-2019 13:32:07 Emmo

Moet werken tot hij sterft. @Mamsie : Die niet steelt of erftMoet werken tot hij sterft.

13-04-2019 14:59:12 TheIrishMan

S @Mamsie :



Hallo ik wil graag dit eiland kopen.



Hoeveel wilt u ervoor geven?



Nou een stuk of 100.000 koffiezetapparaten, duizend gloeilampen en een beddenlaken Hallo ik wil graag dit eiland kopen.Hoeveel wilt u ervoor geven?Nou een stuk of 100.000 koffiezetapparaten, duizend gloeilampen en een beddenlaken

13-04-2019 17:02:09 Mamsie

@Emmo : @De Paus : Met de huidige pensioenleeftijd kon dat voor veel mensen wel eens de nare realiteit gaan worden!

