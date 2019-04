Duitse rechter fietst over chihuahua heen, fietst verder, krijgt 7000 euro boete en fietsverbod

Een rechter van een sociale rechtbank in het Duitse Cottbus heeft een boete van 7000 euro gekregen omdat hij op de fiets een hondje had overreden en was doorgereden. Hij mag van zijn collega ook een maand lang niet fietsen.



Volgens getuigen en het baasje van de 4-jarige chihuahua Gina kwam de rechter in volle vaart een heuvel af en riep hij nog “haal die rothond weg”. De 34-jarige vrouw was echter niet snel genoeg en Gina kwam onder de banden van de rechterlijke tweewieler. De chihuahua overleefde het wel maar raakte gewond. De vrouw kreeg brandwonden door de hondenriem.



De 50-jarige rechter stopte na het incident niet. Hij kwam niet naar de rechtszaak en liet door zijn advocaat alleen verklaren dat hij op het fietspad reed en was ‘uitgeweken’. De rechter werd veroordeeld voor toebrengen van lichamelijk letsel en doorrijden na een ongeval.

Reacties

12-04-2019 12:25:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.473

OTindex: 20.497

Quote:

De rechter werd veroordeeld voor toebrengen van lichamelijk letsel en doorrijden na een ongeval. Ik zou daar graag "minachting voor de rechtbank" wegens het niet verschijnen aan toe willen voegen.

Als rechter heb je in mijn ogen een voorbeeldfunctie.



Trouwens, gezien het verhaal lijkt het erop dat de heer rechter zijn voertuig niet volledig onder controle had. Hoe zijn ook weer de regels te dien aangaande op bijvoorbeeld skipistes? Ik zou daar graag "minachting voor de rechtbank" wegens het niet verschijnen aan toe willen voegen.Als rechter heb je in mijn ogen een voorbeeldfunctie.Trouwens, gezien het verhaal lijkt het erop dat de heer rechter zijn voertuig niet volledig onder controle had. Hoe zijn ook weer de regels te dien aangaande op bijvoorbeeld skipistes?

