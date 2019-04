Vrouw ontvangt felicitatie van de koning wegens zestigjarige huwelijksjubileum, vrouw blijkt al 6 jaar weduwe

Zowel koning Willem-Alexander als de gemeente Uitgeest heeft een echtpaar gefeliciteerd met hun diamanten huwelijk, terwijl de man al zes jaar dood is. Weduwe Babs Bannenberg (83) vindt de fout “dom en grof”.



De gemeente Uitgeest heeft een bericht van NH Nieuws hierover bevestigd.



Bannenberg kreeg op 29 maart een telefoontje met de vraag van de gemeente of zij en haar echtgenoot het zouden waarderen als de burgemeester op hun zestigjarige jubileum wilde langskomen. De gemeente had echter gemist dat haar echtgenoot in 2013 is overleden.

Reacties

12-04-2019 11:08:22 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.311

OTindex: 69.488

Slordig van de plaatselijke burgerlijke stand!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: