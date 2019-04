Moeder spoort 18-jarige dochter aan om met sugar daddies naar bed te gaan zodat ze plastische chirurgie kunnen betalen

De 41-jarige Georgina Clarke en haar nu 23-jarige dochter Kayla Morris zijn beiden verslaafd aan plastische chirurgie.Samen hebben ze al zo’n goeie 70.000 euro uitgegeven aan plastische chirurgie. “Als je onzeker en ongelukkig bent over jezelf en je het geld hebt om er iets aan te doen, dan doe je dat”, aldus Georgina.Maar Jeremy Kyle was minder begripvol. Zeker over het feit dat de toen 18-jarige Kayla met ‘sugar daddies’ afspraakjes en seks had om de ingrepen te kunnen betalen. “Wat voor een moeder laat haar dochter dansen en naar bed gaan met oudere mannen om plastische chirurgie te kunnen betalen?”“Ik wist het toen niet”, antwoordt Georgina. “Hij betaalde voor mijn borsten nog voor ik met hem naar bed ging”, reageert dochter Kayla nog. “Hoe voel je je daar nu over?”, vraagt Jeremy aan de moeder. “Rotslecht”, antwoordt Georgina. “Omdat het niet juist is”, concludeert ze.