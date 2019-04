Modder houdt brandweerauto tegen in zicht van brand

Een appartement in de Russische stad Kirov liep forse schade op omdat de brandweer vertraging had. Het probleem? De brandweerauto bleef op 20 meter van het appartement in de modder steken.Wanneer het lentezonnetje de tonnen sneeuw in Rusland laat smelten, wil dat weleens zorgen voor een drassige bodem.Dus nam het vuur bezit van het gebouw, terwijl wanhopige brandweerlieden vergeefs probeerden met mankracht los te duwen.De brand werd uiteindelijk geblust door andere korpsen, maar de bovenste verdieping van het pand liep toch behoorlijke schade op.De vastloper werd pas enkele uren later met veel moeite losgetrokken.