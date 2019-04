Geredde hond blijkt wolf te zijn

Twee mannen in Estland haastten zich om een hond in nood te redden uit een ijskoude rivier. Echter, ze hadden geen idee dat ze een wilde wolf in hun auto mee zouden nemen.De mannen werkten aan de Sindi dam aan de rivier Parnu toen ze een dier gevangen zagen in het ijskoude water, aldus de BBC.Nadat ze een weg door het ijs hadden vrijgemaakt, brachten ze de bevroren viervoeter naar een dierenarts voor medische zorg.Daar werd onthuld dat ze een wolf hadden gered en meegenomen!De wolf was bedekt met ijs toen hij uit het bijna bevroren water werd gehaald. In Estland leven honderden wolven in het wild, maar vermijden ze meestal mensen.De Estonian Union for the Protection of Animals (EUPA) vertelde dat de wolf waarschijnlijk een lage bloeddruk had, wat zijn volgzame gedrag kan verklaren, terwijl hij in de auto werd meegenomen.In een interview met de Estse krant Postimees vertelde een van de mannen, Rando Kartsepp: „We moesten hem over een helling dragen. Hij woog aardig wat.”„Hij was kalm, sliep op mijn benen. Toen ik ze wilde strekken, hief hij even zijn kop op,” voegde hij eraan toe.Dierenartsen hadden al vermoedens over de grote hond, maar uiteindelijk bevestigde een lokale jager wat het daardwerkelijk was: een jonge mannelijke wolf, van ongeveer een jaar oud.Met deze bevestiging besloot het personeel van de dierenkliniek dat het verstandiger was om hem in een kooi te stoppen na de behandeling. Niemand wilde het risico lopen dat de wolf minder volgzaam werd, na zijn herstel.De EUPA gaf aan dat het de medische kosten vergoedde en dat „gelukkig alles goed is afgelopen.” De dag erna werd de wolf weer in de natuur losgelaten.„We zijn zo blij met de afloop van het verhaal en willen alle betrokkenen bedanken - vooral deze mannen die de wolf redden en de artsen van de kliniek die niet bang waren om het wilde dier te behandelen en te verzorgen,” vertelde EUPA.