Amerikaan Bryan Terborg heeft de dag van zijn leven in Terborg

TERBORG - Bryan Terborg is met zijn vrouw deze week op vakantie in Amsterdam. De Amerikaan kwam er dankzij Google achter dat zijn achternaam ook een woonplaats is. Dus stapte Bryan met zijn echtgenote op de trein naar de Achterhoek om eens een kijkje te nemen.En zo kwam Bryan dinsdagmiddag bij de winkel van Paul ten Hagen‎ terecht. Ten Hagen‎ verkoopt spullen met de naam 'Terborg' erop en daar was de Amerikaan, woonachtig in Californië, wel in geïnteresseerd.'Hij heeft mijn halve winkel leeg gekocht', vertelt Ten Hagen‎. 'T-shirts met Terborg erop bijvoorbeeld, maar ook mokken. En hij heeft alles driedubbel aangeschaft om het straks ook cadeau te kunnen doen aan zijn familie.'Ten Hagen‎ maakte uiteraard een praatje met zijn klant. 'Ik heb ook borden in de winkel met de tekst Natuurlijk Terborg. Hij vroeg wat dat betekende. Toen ik vertelde dat dat off course Terborg is, wilde hij er ook daar drie van hebben.''Hij vond het helemaal geweldig in Terborg', zegt de winkelier. 'Hij had verwacht in een grote stad aan te komen. Toen kwam hij ineens in het gezellige, knusse Terborg terecht. Ik heb deze goede klant uiteraard een kopje koffie aangeboden.'