Amerikaan wordt meteen na vrijlating gepakt voor inbraak in auto’s

Een 37-jarige crimineel uit Florida had duidelijk zijn lesje nog niet geleerd toen hij werd vrijgelaten uit de gevangenis. Slechts 15 minuten later werd hij opnieuw opgepakt op de parking van de strafinrichting omdat hij aan het inbreken was in auto’s.



De Amerikaan Casey Michael Lewis zat vast in de gevangenis van St. Lucie County Detention Facility in Florida wegens diefstal. Hij werd vrijgelaten maar kon zijn lange vingers nog steeds niet bedwingen. Zo liep de ex-gedetineerde wat rond op de parking van de gevangenis terwijl hij in veschillende wagens inbrak. Hij bleef ook leukweg enkele momenten zitten in een zilveren auto waar hij in was geraakt. Vervolgens wandelde hij even rond op de parkeerplaats en probeerde hij nog enkele andere auto’s open te krijgen.



Toen een agent het verdachte gedrag in de gaten kreeg, sprak hij Lewis aan. Die vertelde dat hij “aan het wachten was op zijn vriendin”. De agent merkte daarop een bruin zakje op in de hand van de dief en vond daarin enkele buitgemaakte attributen: 547 dollar cash, of 486 euro, een iPhone 7, een paar pakjes sigaretten, een aansteker, een Visakaart en een rijbewijs.



De agent escorteerde Lewis meteen terug naar de gevangenis. De Amerikaan mocht later op de dag op borg de gevangenis opnieuw verlaten. Het gevangenispersoneel zorgde er wel voor dat iemand hem direct kwam ophalen, zodat hij niet op de parking moest wachten. Binnenkort mag hij zijn vreemd gedrag gaan uitleggen bij de rechter.

Reacties

11-04-2019 08:25:51 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.444

OTindex: 4.120

Quote:

Binnenkort mag hij zijn vreemd gedrag gaan uitleggen bij de rechter. Hoezo 'vreemd gedrag'? Het is 's mans metier. Hoezo 'vreemd gedrag'? Het is 's mans metier.

11-04-2019 09:15:28 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.305

OTindex: 69.461

@venzje : Waar hij kennelijk zeer goed in is, getuige de waarde van de buit na slecht 15 minuten!

11-04-2019 09:28:08 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.441

OTindex: 20.490

@Mamsie : Inderdaad. € 486 in een kwartiertje. Dat verdien ik niet. Tenminste ik verdien het wel, maar mijn baas is het daar niet mee eens

11-04-2019 09:48:36 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.603

OTindex: 17.145

). Ik vermoed dat deze gast zijn 'verdiensten' volledig mocht inleveren. @Emmo : Maar hopelijk mag jij houden wat je aan salaris krijgt (OK minus belasting). Ik vermoed dat deze gast zijn 'verdiensten' volledig mocht inleveren.

11-04-2019 09:53:24 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.441

OTindex: 20.490

@BatFish : Indien betrapt, ja. Zo niet, dan zijn de verdiensten nog belastingvrij ook.

11-04-2019 09:57:49 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 5.603

OTindex: 17.145

Hopelijk houden ze hem een tijdje in het vizier.

