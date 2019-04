Bende ontsnapte peuters teruggevonden naast snelweg

Een kinderdagverblijf in de Amerikaanse staat Louisiana heeft zijn vergunning kwijtgespeeld nadat er vier peuters ontsnapten. Een voorbijrijdende chauffeur vond de kindjes terug nabij de lokale snelweg. Hoe ze daar terecht zijn gekomen, is een raadsel.



De kindjes van het Colour Wheel Learning Centre in Prairieville waren aan het spelen op de speeltuin, toen vier van hen ontsnapten. Een voorbijganger merkte de verloren gelopen kinderen op langs de snelweg en bracht ze terug naar de crèche. Volgens de lokale nieuwszender WBRZ had de kinderopvang geen verklaring voor hoe de 1-jarige peuters terechtkwamen naast de nabijgelegen snelweg.



Het Departement van Onderwijs in Louisiana heeft na het nieuwe incident de licentie ingetrokken van het Colour Wheel Learning Centre in Prairieville. Het is niet de eerste keer dat een soortgelijk incident plaatsvindt. Eerder kwam ook al een peuter op de parkeerplaats terecht nadat die een poortje had geopend. “We zijn dankbaar dat deze kinderen veilig zijn, maar we kunnen de terugkerende nalatigheid van deze kinderopvang niet negeren”, reageert verantwoordelijke John White.

Reacties

10-04-2019 17:31:25 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 122

OTindex: 7

Wnplts: De Kempen

1 Jaar? Die kunnen nog eens niet lopen! Hoe komen die dan bij een snelweg?

10-04-2019 17:36:26 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 122

OTindex: 7

Wnplts: De Kempen

@Emmo : Ach jee...Nog mooi dat ze niet vastgebonden zijn aan een paaltje bij de plaatselijke Walmart...

10-04-2019 18:27:45 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.292

OTindex: 69.426

Nou, dáár zou ik kijn kind onmiddellijk weghalen. Het is daar niet veilig.

10-04-2019 19:17:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.521

OTindex: 68.969



@HoLaHu : snel weg?! @Emmo : misschien waren de 1-jarige peuters 1 jaar en 11 maanden....?

10-04-2019 19:31:54 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 122

OTindex: 7

Wnplts: De Kempen

@allone : Dan kunnen ze waarschijnlijk wel lopen, maar dat vind ik nog heel erg klein om al aan de wandel te gaan.

10-04-2019 20:01:52 lonewolf

Erelid



WMRindex: 1.376

OTindex: 918





Nieuwe hoogte kwa zicht van de wereld nieuwe dingen om te ontdekken @HoLaHu : toen mijn kinderen konden lopen, liepen ze gelijk de andere kant opNieuwe hoogte kwa zicht van de wereld nieuwe dingen om te ontdekken

10-04-2019 20:53:55 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.292

OTindex: 69.426



@HoLaHu :



Zodra kinderen kunnen lopen, lopen ze maar één kant uit. Weg.

En dat doen ze al lang voordat ze twee jaar zijn. Zodra kinderen kunnen lopen, lopen ze maar één kant uit. Weg.En dat doen ze al lang voordat ze twee jaar zijn.

10-04-2019 23:17:33 HoLaHu

Senior lid

WMRindex: 122

OTindex: 7

Wnplts: De Kempen

@Mamsie :

@lonewolf : Ja, dat klopt wel...Dat deden mijn kinderen ook als ze de kans kregen. Maar je zou je kind toch maar in die creche hebben zitten en dat te horen krijgen..

10-04-2019 23:36:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.416

OTindex: 20.474

@Mamsie :

En dat doen ze al lang voordat ze twee jaar zijn. QuoteEn dat doen ze al lang voordat ze twee jaar zijn. En véél sneller dan je voor mogelijk zou houden.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: