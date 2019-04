Muntendammer (21) laat vagina ex-vriendin op been tatoeëren

Een tatoeage bij jezelf laten zetten die door iemand anders is ontworpen en waarvan je geen idee hebt hoe die eruit gaat zien. Het klinkt als iets volslagen idioots, maar twee vrienden uit Muntendam hadden er geen enkele moeite mee.En dus heeft Youri Eikema (23) nu een tattoo van de moeder van Martijn de Groot (21) op z'n bovenbeen: 'I Love Big Mommas', luidt de tekst die eronder staat. De Groot zelf heeft het mogelijk nog slechter getroffen. De tatoeage op zijn bovenbeen moet de vagina van zijn ex-vriendin voorstellen. 'Mijn gedachtes zijn bij Lieke', staat eronder.'Waarom in hemelsnaam?', vraagt u zich wellicht af, maar dit is hoe het televisieprogramma Just Tattoo of Us van MTV werkt. In dat programma ontwerpen duo's een tatoeage voor elkaar en dat zijn niet altijd de meest fraaie exemplaren.Op verzoek van Eikema schreven hij en De Groot zich voor het programma in en blijkbaar konden de programmamakers de creativiteit van het tweetal wel waarderen. De Muntendammers kregen bericht dat ze hun idee in de praktijk mochten uitwerken. Zondagavond was het resultaat op tv te zien.'Hij kan wel elke dag seks hebben nu, een pocketpussy', zegt Eikema grijnzend over de tatoeage van De Groot, als ze hun beide kunstwerken aan RTV Noord-verslaggever Derk Bosscher laten zien. Maar of de ex-vriendin van De Groot er zo blij mee is?'Ik vind het een domme actie', zegt Lieke, de ex-vriendin in kwestie. 'Ik werd er tijdens de uitzending al op aangesproken door heel veel mensen, iedereen in de omgeving weet wel dat ik het ben.' De Groot hoeft zich volgens haar geen zorgen te maken dat ze op wraak uit is. 'Hij loopt al voor schut, ik vind het wel best.'De tatoeage op het bovenbeen van Eikema moet de moeder van De Groot voorstellen. Zij kan het kunstwerk op haar beurt wel waarderen. 'Dit is geweldig, natuurlijk', zegt ze. Over de tattoo van haar eigen zoon heeft ze haar bedenkingen: 'Daar hebben we het niet over.'Nu de uitzending van Just Tattoo of Us achter de rug is, heeft Bosscher nog één prangende vraag voor zowel Eikema als De Groot. Want hebben ze nou spijt van het avontuur, of niet? 'Nee, totaal niet', zeggen ze. 'Maar ik ben er niet trots op', zegt De Groot lachend. 'Het is wel een dikke kuttattoo.'