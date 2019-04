Jacht op ontsnapte katachtige duurt voort

HAARLEM - De klopjacht op de ontsnapte 'serval' in Haarlem gaat onverminderd door. Vanochtend waarschuwden diverse organisaties voor de ogenschijnlijk wilde katachtige, die zich leek op te houden bij volkstuincomplex Poelbroektuin.



Gewapend met een groot net benen Raymond en Lorainne van de dierenambulance zich door de bosjes rond het volkstuinencomplex. "Hij kan mensen aanvallen, want het is een roofdier", vertelt Raymond.



Menselijke slachtoffers heeft Whalhallah, zoals de katachtige heet, nog niet gemaakt, al greep hij eerder vandaag met speels gemak een konijn. Ook hondjes zijn een aantrekkelijk doelwit, waarschuwt Raymond. "Als 'ie die als prooi ziet, kan dat wel gebeuren, ja."



Ook de eigenaresse van de serval - eigenlijk een wilde Savannah F1, een grote huiskat - probeert haar Whalhallah te vangen. Toch vraagt ze zich af of dat lukt: "Dit is nu natuurlijk fantastisch", zegt ze over de omstandigheden in het beboste gebied. "Veel ruimte, water en veel bomen."



Raymond is het met haar eens. "Hij heeft voldoende te eten voorlopig", zegt hij, om daaraan toe te voegen dat ook zij hopen dat het dier snel gevangen wordt. Toch krijgt de fokker haar eigendom niet terug, vertelt hij. "Dan kan hij eerst naar het asiel en kan er een fijn thuis voor hem gevonden geworden."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: