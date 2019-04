Twee verdachten aangehouden na diefstal van lokhorloges

De Amsterdamse politie heeft twee verdachten op het Spui aangehouden na de diefstal van een 'lokhorloge' in het Wallengebied. Vanwege de vele diefstallen van dure horloges in stadsdeel Centrum worden agenten in burger ingezet om veelplegers aan te pakken.



Dat meldt de politie op Facebook.



Op het Spui werden de twee agenten benaderd door twee verdachten, die met de zogenaamde 'voetbaltruc'. Deze truc is een afleidingsmanoeuvre, waarbij de dief het slachtoffer afleidt door 'op een jolige manier' een been tussen de benen van het slachtoffer te haken en een arm om hem heen te slaan. Een handlanger probeert dan gelijktijdig het horloge te ontfutselen.



Deze keer hadden de verdachten te maken met agenten en konden ze maar even genieten van hun 'glimmende klokkie'. De twee zijn na een korte achtervolging, waarbij meerdere omstanders te hulp schoten, op heterdaad betrapt en aangehouden.

