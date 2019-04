Vingerscanner Galaxy S10 gefopt met 3D-geprinte vinger

De ultrasone vingerafdrukscanner in het scherm van de nieuwe Samsung-telefoon Galaxy S10 is te foppen met behulp van een 3D-geprinte vinger.



De Samsung Galaxy S10 heeft als 's werelds eerste telefoon een ultrasone vingerafdrukscanner. Die scanner zit onder het scherm en moet veiliger zijn, omdat hij ook de diepteverschillen van de lijnen op de vingerafdruk herkent. Toch wist Imgur-gebruiker darkshark de scanner van zijn S10 voor de gek te houden.



De methode was simpel: darkshark nam een foto van zijn vingerafdruk die op een wijnglas was achtergebleven. De foto laadde hij in Photoshop om het contrast te verhogen, en daarna maakte hij met de software 3ds Max een driedimensionale versie van de vingerafdruk.



Daarna printte darkshark de vingerafdruk uit met een 3D-printer die met hars werkt en print met een nauwkeurigheid tot 10 micrometer. Na een klein kwartiertje was de print klaar, en kon de Galaxy S10 succesvol ontgrendeld worden.



Volgens darkshark kan hij een vingerafdruk nu in minder dan drie minuten omzetten in een 3D-ontwerp, en dat vanaf een afstand laten uitprinten.



Onlangs wisten wetenschappers ook met kunstmatige intelligentie vingerafdrukken te maken die vingerafdrukscanners konden foppen.



Ook kon de gezichtsherkenning van populaire Android-telefoons worden gefopt met een 3D-geprint hoofd. Face ID van Apple liet zich niet door het hoofd voor de gek houden.

Reacties

10-04-2019 09:17:58 Emmo

Er zijn nogal wat voorwaarden. Maar als het mogelijk is om een beveiliging te foppen is het toch zaak vraagtekens te zetten bij het nut van die beveiliging.

10-04-2019 09:42:43 jero

Ik heb zo'n ouderwetse mobiel dat de tegenwoordige jeugd niet meer eens weet hoe je "dat ding" op standby krijgt ... ( een knop op de zijkant minstens 3 seconden in blijven drukken)

10-04-2019 09:53:30 Emmo

@jero : Moderne machientjes hebben dan ook geen instructieboek meer.

10-04-2019 10:21:31 venzje

Ik vind de vingerafdrukscanner van de S10 geen verbetering ten opzichte van de oude versies. Van de vier van alle kanten gescande en opgeslagen vingerafdrukken herkent hij er maar twee. Vaak niet eens in één keer en dan alleen maar een bepaald stukje van de vingertop.

10-04-2019 12:12:49 botte bijl

lang geleden had Audi dat ook op de allerduurste modellen. als mensen daarin gecarjacked weerden, dan werd soms een vinger afgehakt ik heb het niet op vingerafdrukscannen om bezittingen te beveiligenlang geleden had Audi dat ook op de allerduurste modellen. als mensen daarin gecarjacked weerden, dan werd soms een vinger afgehakt

10-04-2019 14:36:48 Mamsie

Dus kort samengevat: Het systeem is dus met een natte vinger te lijmen....

