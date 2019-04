Twee jaar cel dreigt voor Britse die ex uitschold op Facebook

Nietsvermoedend vloog de Engelse Laleh Sharavesh (55) naar Dubai voor de begrafenis van haar ex-man, toen ze werd opgepakt. De reden: ze had haar ex ooit, drie jaar geleden, op Facebook uitgescholden. Ze kan twee jaar cel krijgen. "Ik ben doodsbang."



'Ik hoop dat je onder de grond belandt, idioot. Ik vervloek je. Dat je me verlaten hebt voor dit paard.' Dat schreef Laleh (55), een alleenstaande moeder uit het Engelse Richmond, drie jaar geleden op de Facebookpagina van haar ex-man toen hij trouwde met een Tunesische vrouw en daarvan een foto postte.



Laleh had liefdesverdriet, voelde zich gekrenkt en kon zich niet inhouden. Ze was jaren samen met haar ex Pedro, samen hadden ze een 14-jarige dochter Paris en het gezin woonde in Dubai. Laleh en Paris verhuisden in 2016 terug naar Engeland, Pedro zou volgen. Maar dat verliep anders. Pedra had Laleh via de post de scheidingspapieren opgestuurd, zo schrijft de BBC.



Laleh was de beledigende Facebookpost al vergeten, tot ze in Dubai werd opgepakt. De nieuwe vrouw van haar man had haar kennelijk aangegeven bij de politie.



'Wees voorzichtig met het uiten van kritiek op personen'. Met die woorden waarschuwt het ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn site reizigers die naar de Verenigde Emiraten reizen. 'Ook op internet en sociale media.' Het ministerie legt uit dat de autoriteiten dit kunnen controleren, en dat mensen voor zulk beledigingen gestraft kunnen worden.



Ook mogen ministeries, ambassades en andere officiƫle gebouwen niet worden gefotografeerd. Doe je dat wel, dan kan je ondervraagd worden en veroordeeld worden. Ook lichamelijk contact in het openbaar, openbare dronkenschap, topless zonnen, nudisme, seks buiten het huwelijk en prostitutie is verboden in het land. 'Obscene gebaren kunnen aanleiding zijn tot onmiddellijke arrestatie.'



Dubai heeft namelijk strenge regels als het gaat om gedrag. Zo is schelden, vloeken, of je negatief uitlaten verboden. Ook via de telefoon, of op sociale media mag dit niet en kun je een boete of zelfs celstraf krijgen.



"De politie zei eerst dat ik iemand moest bellen die voor mijn dochter kon zorgen", zegt Laleh. "Maar ik kende niemand in Dubai." Uiteindelijk werd Laleh vrijgelaten na de aanhouding, maar haar paspoort is ingenomen. Ze mag het land niet verlaten en moet op 11 april voor de rechter verschijnen.



Ze riskeert een boete van 58.000 euro en een gevangenisstraf van twee jaar. "Ik ben doodsbang", vertelt ze. "Ik kan niet slapen of eten. Ik ben twee kledingmaten afgevallen door de stress en mijn dochter huilt zich elke avond in slaap. Mijn leven is verwoest."

Reacties

10-04-2019 09:15:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.385

OTindex: 20.461

Dus een Engelse mevrouw wordt in Dubai vervolgt voor een feit dat niet in Dubai is gepleegd.

Nóg een reden niet naar Dubai te gaan.

10-04-2019 09:29:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.385

OTindex: 20.461



Wat ik wat minder vind is dat ze die mores, gezien het artikel, ook nog eens willen exporteren. @Mamsie : Mij niet. Maar de plaatselijke mores is een beetje anders dan wij gewend zijn.Wat ik wat minder vind is dat ze die mores, gezien het artikel, ook nog eens willen exporteren.

10-04-2019 09:36:42 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.287

OTindex: 69.409



Je zult dus als vreemdeling voortdurend op je tenen moeten lopen om niet tegen zo'n heilig huisje aan te stuiteren.

Dat maak ik tenminste op uit het bovenstaande artikel.



Eigen ervaring heb ik op dat gebied niet.

Ben jij weleens in Dubai geweest?

Vast wel en hoe heb jij daar het leefklimaat ervaren?

Net zo moeizaam als hier aangegeven wordt of ligt het toch wat genuanceerder? @Emmo : Precies. En omdat de gebruiken daar zo anders zijn dan hier in Europa, is de kans dat je ongemerkt tóch een 'zonde' begaat meer dan levensgroot aanwezig, vrees ik.Je zult dus als vreemdeling voortdurend op je tenen moeten lopen om niet tegen zo'n heilig huisje aan te stuiteren.Dat maak ik tenminste op uit het bovenstaande artikel.Eigen ervaring heb ik op dat gebied niet.Ben jij weleens in Dubai geweest?Vast wel en hoe heb jij daar het leefklimaat ervaren?Net zo moeizaam als hier aangegeven wordt of ligt het toch wat genuanceerder?

10-04-2019 09:52:10 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.385

OTindex: 20.461



De mensen daar zijn tegenwoordig een stuk strikter in de leer dan vroeger. @Mamsie : Mijn ervaring in Dubai is alweer van dik dertig jaar terug. In die tijd was het een stuk liberaler dan nu. Dat zelfde patroon zie ik in de hele regio, tot Egypte aan toe.De mensen daar zijn tegenwoordig een stuk strikter in de leer dan vroeger.

10-04-2019 10:29:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.828

OTindex: 30.859

zelfs in Dubai zouden ze moeten snappen dat als je man je net heeft ingeruild, er verzachtende omstandigheden gelden

10-04-2019 14:15:05 DOAfan1

Senior lid

WMRindex: 161

OTindex: 2

@Emmo : @Mamsie :

Ik ben er recentelijk nog geweest. Ja er zijn regels, maar had niet de indruk dat ik erg op mijn tellen moest passen.

Uiteraard weet je dat het een moslim land is en dat je met alcohol moet opletten... Maar behalve dat een fijne en warme tijd gehad. Ik ben er recentelijk nog geweest. Ja er zijn regels, maar had niet de indruk dat ik erg op mijn tellen moest passen.Uiteraard weet je dat het een moslim land is en dat je met alcohol moet opletten... Maar behalve dat een fijne en warme tijd gehad.

10-04-2019 14:23:32 GroteMop1983

Oudgediende



WMRindex: 5.585

OTindex: 7.708



: Inderdaad... Als je op vakantie gaat, kijk je sowieso wat de regels zijn van het land waar je naar toe gaat..

Om eerlijk te zijn trekt een land als Dubai of Saoudi-Arabie mij niet zo, maar ieder zijn eigen smaak. @botte bijl : Die verzachtende omstandigheden gelden niet overal.. @DOAfan1 : Inderdaad... Als je op vakantie gaat, kijk je sowieso wat de regels zijn van het land waar je naar toe gaat..Om eerlijk te zijn trekt een land als Dubai of Saoudi-Arabie mij niet zo, maar ieder zijn eigen smaak.

10-04-2019 14:35:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.287

OTindex: 69.409

@DOAfan1 : Misschien dat de regels wat minder streng zijn voor mannen dan voor vrouwen? Of is dat niet zo?

10-04-2019 14:51:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.385

OTindex: 20.461

@Mamsie : Je praat meer over de regels en de handhaving ervan. Arabieren zijn behoorlijk pragmatisch tot je een bepaalde grens over gaat. Als toerist heb je meer vrijheden (in de praktijk) dan anders.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: