Zangeres mag met deze ongepaste bikini niet meer het zwembad in na klachten van moeders

Yvette Harvie-Salter is haar naam. En haar Facebookpost gaat momenteel viraal. Daarin beschrijft ze hoe ze in een Nieuw-Zeelands zwembad niet langer welkom was vanwege haar outfit.Enkele moeders hadden geklaagd en de manager had haar even opzij geroepen voor een kort gesprekje. “Blijkbaar was de bikini die ik droeg ‘ongepast’. Haar exacte woorden waren dat het ‘geen regel’ is, maar dat enkele aanwezige moeders hadden geklaagd en dat ik dus iets conservatievers zou moeten aantrekken.”Yvette zag dat echter niet zitten. “Ze vroeg me of ik thuis nog andere bikini’s had liggen. Dat is zo, maar die zijn allemaal gelijkaardig! Ik heb de bikini gekocht in een winkel recht tegenover het zwembad. En het is 2019! Alle bikini’s zien er zo uit!”‘t Is trouwens niet de eerste keer dat Yvette het zwembad bezoekt. Ze ging er eerder al langs, in dezelfde bikini. “Ze zijn hier alleszins een goeie klant kwijt”, laat de dame nog weten.“Er werd aan de klant nooit gevraagd om weg te gaan, maar we begrijpen wel dat ze dat deed”, aldus een verantwoordelijke van het zwembad.