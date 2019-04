Rechter tegen slachtoffer verkrachting: 'U kunt ook uw benen bij elkaar houden'

Een rechter uit het Amerikaanse New Jersey hangt een schorsing van drie maanden boven het hoofd nadat hij een verkrachtingsslachtoffer ongepaste vragen stelde. Hij vroeg de vrouw onder meer of ze wist dat ze haar benen bij elkaar kon houden om te proberen een verkrachting te voorkomen.



De vrouw had volgens The Washington Post een contactverbod aangevraagd voor de vader van haar 5-jarige dochter, met als reden dat de man haar seksueel misbruikte.



In een rechtbankverslag staat dat de rechter, John Russo Jr., de vrouw vroeg of de man haar bedreigd had. Daarna vroeg hij: "Weet u wat u moet doen om te voorkomen dat iemand seks met u heeft?"



De vrouw antwoordde daarop dat ze 'nee' kon zeggen, kon proberen hem fysiek pijn te doen of weg te komen. Maar dat was onvoldoende voor de rechter. "Wegrennen, wegkomen. Nog iets anders?", vroeg hij.

De vrouw antwoordde daarop: "Ik... Dat is alles wat ik kan bedenken." Waarna de rechter vroeg: "En lichaamsdelen afschermen?" Vrouw: "Ja." De rechter vervolgde: "Uw benen bij elkaar houden? De politie bellen? Deed u een van die dingen?"



Tegenover medewerkers sprak de rechter vervolgens erg luchtig over de zaak. Zo vroeg hij aan hen: "Wat vond jij ervan? Hoorde je de seksdingen?"



Een commissie deed de afgelopen tijd onderzoek naar het handelen van de rechter en bracht deze week verslag daarover uit. De commissie noemt de vragen die de rechter het verkrachtingsslachtoffer stelde 'onheus, ongepast en schokkend' onder 'de moeilijke omstandigheden waarin de vrouw hulp zocht bij de rechtbank'.



Ook noemt de commissie de vragen 'ongerechtvaardigd en onnodig' om vast te stellen of de vrouw een contactverbod voor de man moest krijgen. Maar volgens Russo is dat onterecht: de vragen waren 'nodig om aan te tonen in hoeverre er sprake was van dwang'. Hij ontkent ook dat hij met de vragen wilde zeggen dat de vrouw de aanval had kunnen voorkomen. Hij wilde 'de vrouw helpen om een traumatische ervaring te vertellen'.



De vrouw kreeg het contactverbod niet, volgens de commissie onder meer vanwege haar antwoorden op deze vragen. Maar volgens Russo omdat de verklaring van de vrouw onjuistheden bevatte.



Deze zaak was volgens de commissie niet de enige waarin de rechter over de schreef ging. Zo gebruikte hij zijn macht om een voogdijzaak te verzetten omdat hem dat beter uitkwam. Ook trok hij zich niet terug uit een zaak waarbij een stel betrokken was dat hij kende. Hij zorgde er in die zaak voor dat de man veel minder alimentatie hoefde te betalen aan de vrouw dan een andere rechter eerder had besloten.



Het laatste verwijt van de commissie aan Russo is dat hij ongepaste taal bezigde tegenover een vrouw toen haar man niet aanwezig was.



De commissie beveelt de rechtbank aan om de rechter drie tot zes maanden te schorsen, 'gezien de ernst van zijn gedrag en het effect daarvan op de sfeer binnen de rechtbank'. Russo krijgt de kans om te reageren, daarna zal de rechtbank een beslissing nemen.

Reacties

09-04-2019 18:38:01 merlinswit

Die man is niet in staat recht te spreken. Gewoon verwijtbaarontslag en op een uitkerinkje laten leven.

09-04-2019 21:46:30 HoLaHu

@merlinswit : Ik weet niet of dat kan, al zou het wel heel mooi zijn. Ik meen me iets te herinneren dat een rechter in Amerika aangesteld wordt voor het leven.

09-04-2019 21:51:10 botte bijl

is die vent nog te redden

09-04-2019 21:54:12 HoLaHu

@botte bijl : Waarschijnlijk niet. Ik krijg het idee dat hij zeer vrouwonvriendelijk in het leven staat.

09-04-2019 22:04:36 botte bijl

@HoLaHu :

dat zou zomaar kunnen dat zou zomaar kunnen

