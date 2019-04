Vrouw in Kwatta mishandelt kleinzoon omdat hij met linkerhand schrijft -mag niet van haar God

Een vrouw die woont in Kwatta (Suriname) mishandelt haar 8-jarige kleinzoon omdat het hem maar niet lukt om met zijn rechterhand te schrijven. De jongen wordt na school door een schoolbus gebracht naar haar voor opvang, omdat zijn alleenstaande moeder dan aan het werk is.



De oma helpt het jochie ook met het maken van huiswerk. Echter accepteert zij niet dat hij linkshandig is. Om die reden krijgt het slachtoffertje fikse klappen en scheldkanonnades over zich heen, zodra hij met zijn linkerhand schrijft.



Een familielid dat dit tafereel recentelijk aanschouwde, wees de vrouw erop dat zij moet accepteren dat het kind linkshandig is, dat daar helemaal niets mis mee is en direct moet stoppen hem te mishandelen.



De grootmoeder is echter van mening dat het schrijven met de linkerhand veel ongeluk met zich meebrengt. Bovendien heeft zij, zegt ze, in de moskee geleerd dat het verboden is. Het schrijven met de linkerhand wordt volgens haar sterk geassocieerd met al het kwaad in onze wereld.

09-04-2019 11:35:20 stora

Niet het kwaad van de hele wereld. Die jongen krijgt alleen haar toorn over zich heen.

09-04-2019 11:35:55 MIADIA

S dit meen je toch niet?!



dat familielid heeft het in ieder geval wel goed begrepen. hopelijk is er na deze media aandacht bij oma ook wat van blijven hangen...

09-04-2019 11:39:02 Mamsie

Papsie kreeg als kind ook tikken met een liniaal op zijn linkerhandje van de juf.

09-04-2019 11:46:45 botte bijl

@Mamsie :

arme Papsie

bij mij gaven ze het gelukkig binnen de kortste keren op, er was geen beginnen aan om mij rechtshandig te maken.

heb wel met goed gevolg een tekenopleiding gedaan waar werd gewaarschuwd dat die moeilijk zou zijn voor linkshandigen.



dus die oma beweert dat een God zoiets vindt....

waarschijnlijk weet die god van niks, dus als die bestaat dan zal zij het nog merken bij de hemelpoort arme Papsiebij mij gaven ze het gelukkig binnen de kortste keren op, er was geen beginnen aan om mij rechtshandig te maken.heb wel met goed gevolg een tekenopleiding gedaan waar werd gewaarschuwd dat die moeilijk zou zijn voor linkshandigen.dus die oma beweert dat een God zoiets vindt....waarschijnlijk weet die god van niks, dus als die bestaat dan zal zij het nog merken bij de hemelpoort

09-04-2019 11:55:07 merlinswit

bron nog zo een rare kwiebus Laatste edit 09-04-2019 11:55



Laatste edit 09-04-2019 11:56 Zit ik te denken dat "weer zo een achtergebleven christen die gelooft dat de linkerhand duivels is", blijken er moslims te zijn die ook zo linkshandigen denken

09-04-2019 11:59:48 Emmo

@merlinswit : Dat is niet iets christelijks of moslim. Het komt van hygiënische gewoonten. In veel landen is het gebruikelijk om met je linkerhand je gat "af te vegen". Ze gebruiken dan geen papier maar water. Daaruit volgt de, logische, gewoonte om je linkerhand als onrein, vies, te beschouwen. Geen eten aanraken met je linkerhand en meer van dat soort dingen. In bijvoorbeeld China, noch christelijk, noch moslim, is het ook zo.

09-04-2019 11:59:55 stora

@botte bijl , Dat heeft haar god haar niet verteld, dat is haar in de moskee gezegd door iemand die denkt dat die de wijsheid in pacht heeft.

09-04-2019 12:01:14 stora

@Emmo en met de rechterhand peuteren ze in hun neus.

09-04-2019 12:03:04 venzje

Hmmm... ik moet mijn topografie maar weer eens ophalen. Ik ken Kwatta alleen van de chocolaatjes

09-04-2019 12:03:43 Emmo

@stora : Dat bedoel ik. Geen voedsel aanraken met links

09-04-2019 12:07:57 botte bijl

@Emmo :

veel voedsel is plantaardig en wordt verbouwd in bedrijven waar men van de baas "met TWÉÉ handen moet werken" dus dat wordt niks veel voedsel is plantaardig en wordt verbouwd in bedrijven waar men van de baasdus dat wordt niks

09-04-2019 12:09:53 stora

@botte bijl en bij dat soort bazen krijg je zo weinig tijd om naar het toilet te gaan dat je wel met 2 handen je gat moet afvegen

09-04-2019 12:11:28 botte bijl

@stora :

om die handen dan niet te durven wassen voordat je weer aan het werk gaat, en op wc-papier is ook al bezuinigd om die handen dan niet te durven wassen voordat je weer aan het werk gaat, en op wc-papier is ook al bezuinigd

09-04-2019 12:59:32 GroteMop1983

Volgens oma is dus 10-15% van de mensheid sterk geassocieerd met het kwaad in de wereld..

Arm joch... Er schijnen veel slimme mensen (daar bedoel ik ook mijzelf en de overige WMR-leden die linkshandig zijn), linkshandig te zijn... daar is dus niets mis mee.. Volgens oma is dus 10-15% van de mensheid sterk geassocieerd met het kwaad in de wereld..Arm joch... Er schijnen veel slimme mensen (daar bedoel ik ook mijzelf en de overige WMR-leden die linkshandig zijn), linkshandig te zijn... daar is dus niets mis mee..

09-04-2019 13:05:46 Emmo

@GroteMop1983 : Er zijn ook veel slimme mensen réchtshandig, hoor

09-04-2019 13:17:03 GroteMop1983

@Emmo : Dat is waar... maar rechtshandigen worden niet bekritiseerd door oma in dit artikel.

09-04-2019 14:44:37 jero

Ik ben ook linkshandig en bij dat wijf mogen ze van mij alle rechtervingers breken

