Honden al hele middag vastgebonden aan paal bij de Lidl: politie zoekt eigenaar

DOETINCHEM - De politie zoekt de eigenaar van twee honden die de hele middag vast hebben gelegen aan een paal bij supermarkt Lidl aan de Dokter Bardetplaats in Doetinchem. Opmerkelijk: één van de honden had een zakje om zijn hals met daarin de hondenpaspoorten van beide dieren.,,De honden zien er op het eerste oog goed uit en zijn goed te benaderen’’, zegt Toon Ruiken van de politie, die zich vrijdag aan het eind van de middag heeft ontfermd over de dieren. Dit nadat de politie was gebeld dat de honden toch wel erg lang vastgebonden waren aan een zogeheten fietsnietje. ,,Volgens getuigen waren ze daar rond 13.30 uur al aan vastgeknoopt. Onduidelijk is nog wie dat gedaan heeft.’’De honden waren aan een korte lijn gebonden en hadden daardoor amper bewegingsruimte.Het gaat om een jack russel van 14 jaar oud en een kruising mastiff met kangal van ruim 2 jaar oud. Die laatste hond heeft ook een muilkorf om, maar Ruiken vraagt zich af waarom. ,,De twee honden zijn erg lief’’, zegt hij.Omdat van beide honden het paspoort erbij ligt, denkt Ruiken dat de eigenaar er vanaf wil en hoopt op een goed nieuw thuis voor de dieren. ,,Maar het is op zijn minst raar dat de honden dan niet naar een asiel zijn gebracht’’, zegt de politieman. De dierenambulance heeft beide honden opgehaald en brengt ze naar een opvangadres.De politie is nu op zoek naar getuigen die hebben gezien wie de honden heeft achtergelaten. ,,Of misschien herkent iemand de honden, dan vragen wij ze te bellen. Want wij willen graag een praatje maken met de eigenaar’’, zegt Ruiken.