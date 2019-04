Enorm kussengevecht in Geleen: Na afloop sluiten we weer vrede

Een kussen, wat uithoudingsvermogen en vooral heel veel lol. Dat heb je morgen nodig in het Limburgse Geleen. Op International Pillow Fight Day breekt daar een groot kussengevecht uit. De organisatie verwacht 750 kussenvechters.



Op International Pillow Fight Day vinden wereldwijd in meer dan honderd steden kussengevechten plaats. Een daarvan is dit jaar het Limburgse Geleen. De organisatie, allemaal lokale ondernemers, verwacht zo'n 250 tot 750 deelnemers.



Prijzen zijn er niet te winnen. "Het gaat echt om het plezier", legt Nico Thomas van Centrummanagement Geleen uit aan EditieNL. "Dus we gaan elkaar eens lekker afdrogen, zoals we hier in het zuiden zeggen. Na afloop omhelzen we elkaar allemaal netjes en sluiten we weer vrede."



Wie wil meedoen aan het grote kussengevecht kan zich om 14 uur melden in het centrum van Geleen. Neem je eigen kussen mee. "Zacht, daar controleren we op, en geen dons, anders hebben we er nog maanden last van."



Een record verwacht de organisatie niet te breken. Dat staat namelijk op 7681 deelnemers die vorig jaar mei in het Amerikaanse Minneapolis met elkaar los gingen.



Reacties

05-04-2019 23:42:46 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.221

OTindex: 69.270

Quote:

Neem je eigen kussen mee. "Zacht, daar controleren we op,



Dat lijkt me geen overbodige voorzorgsmaatregel. Er zal maar een lolligerd bijzitten die er een zak grind in stopt! Dat lijkt me geen overbodige voorzorgsmaatregel. Er zal maar een lolligerd bijzitten die er een zak grind in stopt!

05-04-2019 23:52:28 HoLaHu

Actief lid

WMRindex: 79

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

. Lollig is anders... @Mamsie : Dat zijn van diezelfde sneue types die een steen in een sneeuwbal duwen.... Lollig is anders...

