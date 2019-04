Peperdure pruiken voor rechters maken arme Zimbabwanen woedend

In het straatarme Zimbabwe is ophef ontstaan over de peperdure pruiken voor rechters.Justitie in het land heeft voor omgerekend bijna 140.000 euro 64 speciale justitiepruiken van paardenhaar besteld bij een gespecialiseerd bedrijf in Londen.Zimbabwanen vragen zich af of de regering ze nog allemaal op een rijtje heeft om een dergelijke bestelling te doen, terwijl rechtbanken slecht uitgerust zijn en de nationale economie steeds verder afbrokkelt.Advocaten verklaarden dat de pruiken een geluid zijn uit het koloniale verleden dat niet past in het moderne Zimbabwe.De eerste pruiken zijn inmiddels geleverd. Hoewel het dragen van de pruiken door rechters in andere landen als Zuid-Afrika en Kenia is uitgebannen, houdt het hoofd van de Zimbabwaanse justitie er vooralsnog aan vast.