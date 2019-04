Teruggevonden jongen van 14 blijkt 23-jarige crimineel

Even dacht de familie van de vermiste Timmothy Pitzen uit de Amerikaanse staat Illinois dat hun nachtmerrie na bijna acht jaar voorbij was.500 kilometer verderop, in Kentucky, hadden agenten woensdag een jongeman van straat gehaald. Die gaf zich uit voor de nu 14-jarige Pitzen en vertelde hun dat hij zojuist was ontsnapt aan twee mannen, die hem al die jaren gevangen hadden gehouden.Gistermiddag bleek het een grote leugen. Na een dna-test stelde de FBI vast dat ze te maken hadden met Brian Rini, een 23-jarige crimineel met een lang strafblad. Hij was net vorige maand vrijgelaten uit de gevangenis. Het is nog niet duidelijk of hij voor zijn bedrog wordt vervolgd.