Jonge vrouw bevalt 45 minuten nadat ze doorhad dat ze zwanger was

Een Schotse vrouw is bevallen van een dochtertje zonder dat ze al die tijd wist dat ze zwanger was. Pas 45 minuten voor de bevalling deed ze de onwaarschijnlijke ontdekking.Emmalouise Leggate ging op 16 juli 2018 slapen zoals elke andere dag. ’s Nachts werd de 19-jarige vrouw uit Glasgow wakker en voelde ze een bult op haar maag. Ze snelde naar het ziekenhuis, maar nog voordat ze binnen was, beviel ze van een dochtertje op de parking van het ziekenhuis.Geen symptomenLeggate wist tot 45 minuten voor haar bevalling niet dat ze zwanger was. Ze nam de pil en had al die tijd een strakke buik. Haar baby zat meer tegen haar rug aan dan aan haar buik. “Ik had geen zwangerschapstest gedaan omdat ik totaal geen symptomen had. Ik heb haar nooit voelen schoppen en ik heb nooit last gehad van ochtendmisselijkheid. Toen ik de pil begon te nemen, bloedde ik een beetje, maar toen mijn maandstonden stopten, dacht ik dat het door de pil kwam. Ik had ook totaal geen buikje, maar ik merkte wel dat ik bijkwam. Ik probeerde dat tegen te gaan door te gaan sporten”, vertelt ze aan Metro.co.uk.Gelukkig werd het kindje, Ciara Louise Lamont, kerngezond geboren. Leggate is dolgelukkig met haar tweede dochtertje. “Het is het mooiste dat me overkomen is. Maar het blijft bij twee kindjes. Geen verrassingsbaby’s meer, dankjewel”, lacht ze.De vrouw is wel gestopt met de pil en overgeschakeld op het spiraaltje. “Het heeft mij wel aan het denken gezet over voorbehoedsmiddelen. Vlak na Ciara ben ik overgestapt op het spiraaltje. Dat voelt veiliger aan. En voor de zekerheid doe ik nu en dan een zwangerschapstest”, klinkt het.