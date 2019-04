Canadees koppel vergeet winnend lottobiljet in boek over Japan

Een koppel uit het Canadese Quebec won een miljoen dollar aan de loterij door een winnend lottoticket te vinden dat enkele maanden in een boek was vergeten, kondigde Loto-Quebec gisteren aan.



Nicole Pedneault en Roger Larocque ontdekten pas afgelopen weekend dat ze een winnend ticket hadden van een trekking die plaatsvond op 5 april 2018. Tijdens de zoektocht naar een boek over Japan, waarover de kleinzoon op school een presentatie ging geven, merkte Pedneault dat er een briefje in het boek geglipt was. Het was het lottobiljet van 100 dollar dat het koppel zichzelf cadeau had gedaan voor Valentijnsdag. "Als mijn kleinzoon me niet had gevraagd om hem literatuur uit te lenen voor zijn presentatie, had ik het ticket nooit op tijd gevonden", zei de vrouw. "Het eerste dat ik deed toen ik het biljet in het boek ontdekte, was naar de deadline te kijken op de website Loto-Qu├ębec om het geld alsnog te claimen", zei ze. Het ticket was nog steeds geldig, maar niet voor lang: tot vrijdag. "We hebben veel geluk gehad om het biljet in extremis zo te hebben teruggevonden", zei de gelukkige winnaar, alvorens de cheque voor 1 miljoen Canadese dollars (667.000 euro) te claimen.

Reacties

08-04-2019 09:17:49 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.018

OTindex: 3.081

IK snap het niet helemaal. Als ik mee zou doen dan leg ik het ticket klaar zodanig dat ik het zie en dus ook direct na de trekking kan zien of ik iets heb gewonnen.



Duurt het zolang voordat daar een trekking is van die loterijen dat ze hun ticket kunnen vergeten? En je vergeet toch niet dat je er een gekocht hebt?

08-04-2019 11:05:13 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.418

OTindex: 4.111

@omabep : En zéker als het lootje 100 dollar heeft gekost!

08-04-2019 11:28:15 HoLaHu

Actief lid

WMRindex: 89

OTindex: 2

Wnplts: De Kempen

@omabep : @venzje : Misschien hadden ze al geld zat. Want een lot van 100 dollar of euro zou ik zéker niet vergeten!

08-04-2019 14:38:39 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 70.764

OTindex: 30.837

met dat geld kunnen ze een reis naar Japan maken

08-04-2019 14:51:28 Emmo

Stamgast



WMRindex: 38.343

OTindex: 20.445

@botte bijl : Ik zal 't m'n achternichie vragen. Die zit momenteel met vriend voor 4 weken in Japan op rondreis.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: