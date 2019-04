Neppolitiekleding voor spotprijs te koop op Chinese sites

Op internet wordt volop agentenkleding aangeboden. Voor slechts enkele euro's zijn nagemaakte shirts, jassen en andere kleding te krijgen die de bekende letters en het officiƫle logo van de Nederlandse politie dragen, schrijft De Telegraaf. De kleding wordt vooral in China aangeboden en is in verschillende maten en kleuren te krijgen. Op het populaire platform AliExpress worden de outfits gepromoot. Zo is er een shirt met de letters POLITIE op de achterkant en aan de voorkant het logo, dat bestaat uit een wetboek, een granaat en een vlam. Het is voor nog geen drie euro te koop en wordt voor dat bedrag zelfs gratis bezorgd. Ook wordt er kleding, zoals jassen, aangeboden met het beeldmerk en daaronder de term arrestatieteam. Een woordvoerder van de politie laat de krant weten dat er een verzoek bij het platform zal worden gedaan om de advertenties van de aanbieders te verwijderen en voortaan te weren. Burgers die politiekleding dragen op straat worden beboet. Wie zich ook nog eens voordoet als agent kan strafrechtelijk worden vervolgd. Politiekleding is in trek bij criminelen. Bijvoorbeeld om te gebruiken bij overvallen. In het Utrechtse Kanaleneiland werd vorig jaar nog een grote partij politiekleding gestolen.