Silent disco moet uitkomst bieden voor luidruchtige feesten in de stad

De maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan in de binnenstad worden steeds meer aangescherpt. Vondel Disco denkt daartegen de oplossing te hebben gevonden: een silent disco in de tuin van het Tropenmuseum.Op 25 mei gaan feestvierders daar stilletjes los. 'Geen geluidsoverlast voor de buurt en feestgangers kunnen toch kiezen uit verschillende muziekgenres: van hits tot disco en houseclassics', zegt Margarita Zharova, oprichter van Vondel Disco.Volgens de organisatoren biedt silent disco 'mogelijkheden voor feesten in de stad'. Ze komen daarmee tegemoet aan de wens van de gemeente om de overlast van het toenemende aantal evenementen tegen te gaan. 'Waar voorheen silent disco alleen op festivals was, staat dansen met een koptelefoon nu zelfs centraal in de programmering.'De gemeente kan overigens niet bij iedereen op zoveel begrip rekenen. De verscherpte maatregelen worden ook wel eens 'betuttelend' genoemd. Zo is niet iedereen het eens met het plan om versterkte muziek tijdens de Pride te verbieden.'We komen nu in een negatieve spiraal. Dit is juist een mooi feest waarbij we vieren dat we hier verliefd mogen zijn op wie we willen', zei VVD-raadslid Claire Martens daarover.