Hagelbui helpt politie bij pakken veelplegende bagagedief

Al minstens dertien keer sloeg een bagagedief bij verschillende hotels en horecagelegenheden in de binnenstad van Amsterdam toe. Tot de politie hem woensdag toevallig tegenkwam bij het Victoria Hotel en hem in de kraag kon grijpen.



Al maandenlang was de man actief in de stad, maar ondanks diverse zoektochten van de politie wist hij telkens de dans te ontspringen. Met hulp van buitenlandse collega's kon de politie wel de identiteit van de verdachte achterhalen, maar dat leverde verder geen bruikbare informatie op over de man.



De man leek ongrijpbaar totdat een aantal agenten gisteren stonden te schuilen voor een hagelbui bij het Victoria Hotel. Daar zagen zij de man voorbij komen en het hotel inlopen op zoek naar buit. De agenten volgden hem en zagen dat hij opnieuw een tas probeerde te stelen. Daarop hebben ze hem aangehouden.



Ondertussen had iemand zich gemeld op het politiebureau op het Centraal Station om aangifte te doen van een gestolen tas. Daarin zat een dure camera, een telefoon en 400 euro. Die tas bleek de verdachte bij zich te hebben op het moment van de aanhouding waardoor de spullen terug konden worden gegeven aan het slachtoffer. De verdachte moet zich binnenkort bij de rechter melden.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: