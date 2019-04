Rechter beslist of man nog seks mag hebben met zijn vrouw

Binnenkort zal een Britse rechter een wel heel opmerkelijk vonnis uitspreken. Hij zal namelijk moeten beslissen of een man nog seks mag hebben met de vrouw waarmee hij al 20 jaar getrouwd is.

De vrouw in kwestie heeft mentale problemen en de sociale diensten zijn daarom naar het Hof van Bescherming gestapt in Londen. Daar beslissen ze over mensen die niet meer capabel zijn om zelf belangrijke beslissingen te nemen.



De sociale diensten beweren dat de vrouw zelf niet meer kan oordelen of ze nog met haar man naar bed wilt gaan. Daarom vinden de advocaten die hen vertegenwoordigen dat er een uitspraak moet komen die de man verbiedt om seks te hebben met zijn vrouw, zodat er geen sprake kan zijn van verkrachting.



De man heeft volgens de rechter alvast voorgesteld om een verbintenis aan te gaan dat hij geen seks zal hebben met zijn vrouw. Daar kan de rechter nog niet op ingaan, want als er dan toch geslachtsgemeenschap gebeurt kan dat voor problemen zorgen met de politie. “Ik kan me geen fundamenteler mensenrecht inbeelden dan dat van een man om seks te hebben met zijn vrouw”, vertelt de rechter aan The Independent. “Daarom moet dit voldoende onderzocht worden. Ik wil de argumenten van alle betrokken partijen horen voor ik een uitspraak doe.”



Een deel van die opmerking werd echter met kritiek onthaald door Labour-parlementslid Thangam Debbonaire, die tweette: “Dit legitimeert mysoginie en vrouwenhaat. Een rechter die zegt: ‘Ik kan geen duidelijker fundamenteel mensenrecht bedenken dan het recht van een man om seks te hebben met zijn vrouw’. Geen enkele man in het Verenigd Koninkrijk heeft het wettelijk recht om seks te hebben. Geen toestemming = verkrachting. ”

Reacties

07-04-2019 14:00:43 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.730

OTindex: 1.738



De zogeheten rijdende rechter Dus nu duikt de rechter er op omdat hij goed onderzoek moet doen.De zogeheten rijdende rechter

07-04-2019 17:24:43 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.238

OTindex: 69.321

Heeft die vrouw daar niks meer over te zeggen?

07-04-2019 17:40:40 allone

Oudgediende



WMRindex: 37.489

OTindex: 68.921





Laatste edit 07-04-2019 17:41 @Mamsie : die is blijkbaar niet meer capabel zijn om zelf (belangrijke) beslissingen te nemen.

07-04-2019 18:01:05 stora

Oudgediende



WMRindex: 14.730

OTindex: 1.738

Als je getrouwd bent dan is je partner toch de beste persoon om te bepalen wat goed voor je is?

Die lui van de sociale diensten maken zich veel belangrijker dan ze zijn.

