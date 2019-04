Verpleegkundige adopteert baby die tijdens vijf maanden in ziekenhuis nooit bezoek kreeg

De Amerikaanse hoofdzuster Liz Smith raakte in het kinderziekenhuis waar ze werkt helemaal betoverd door een meisje van acht maanden. Toen Liz hoorde dat er werd gezocht naar een pleeggezin, besloot ze dat ze de baby zelf wil adopteren.Het meisje, genaamd Gisele, verbleef op dat moment al vijf maanden in het kinderziekenhuis waar Liz Smith werkt. De biologische moeder gebruikte tijdens de zwangerschap heroïne, cocaïne en methadon. Gisele kreeg daarom sondevoeding en wordt behandeld aan haar longen.Nadat Liz de baby voor het eerst zag, ging ze wekenlang elke avond naast Gisele's ziekenhuisbedje zitten praten. "Ze had een ontwikkelingsachterstand en ik wilde haar zo gauw mogelijk uit dat ziekenhuis krijgen", vertelt Liz aan de Washington Post.Drie weken later werd haar verzoek goedgekeurd, op voorwaarde dat ze er alles aan zou doen om de baby te herenigen met de biologische ouders. Liz stemde in en thuis maakte ze een babykamer klaar en organiseerde ze een babyshower voor vrienden.In eerste instantie mochten de biologische ouders eens per week langskomen, maar later besloot de rechter toch dat die niet in staat waren om voor het kindje te zorgen. Omdat er ook geen andere familieleden waren die voor Gisele konden zorgen, kon Liz officieel adoptie aanvragen.Het duurde uiteindelijk nog tot oktober 2018 voordat die aanvraag werd goedgekeurd, maar Liz heeft dan al een echte moeder-dochter band met de tweejarige Gisele. Hoewel Gisele nog altijd sondevoeding krijgt, eet ze inmiddels ook dolgraag kaas, avocado’s en pizza.