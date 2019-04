Slordige bestuurder met 140 kilo hennep in de auto verraadt zichzelf

De politie heeft woensdagochtend zo'n 140 kilo henneptoppen onderschept. Dat gebeurde nadat een agent in Arnhem een busje zag rijden waaruit een hennepblad stak. Bovendien hing er een sterke wietlucht rondom de wagen.De politieman, die op weg was naar het bureau in Ede, zag het busje rond 6.30 uur rijden op de Amsterdamseweg. Hij zette de achtervolging in en alarmeerde de meldkamer die voor versterking zorgde.De bestuurder van het busje was inmiddels de A12 opgereden. Nadat het voertuig door gewaarschuwde agenten was gespot, kreeg de automobilist een stopteken waar hij aanvankelijk niet op reageerde.Ter hoogte van Veenendaal werd het busje uiteindelijk aan de kant gezet. De laadruimte bleek vol te liggen met zakken henneptoppen. De bestuurder is daarop aangehouden.