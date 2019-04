Doorzichtig hout fungeert ook als klimaatregelaar

Door de ligninefractie te verwijderen en een polymeer toe te voegen, kan hout voor een groot stuk doorzichtig worden gemaakt. En in tegenstelling tot glas en plastic houdt het transparante hout ook de warmte op de gewenste momenten vast.De natuur mag dan de wildste en gekste soorten hebben voortgebracht, niemand heeft ooit een boom gezien waar je doorheen kunt kijken. Toch is dit precies wat Zweedse onderzoekers hebben klaargespeeld. Ze konden een stukje hout van de balsaboom (een soort kurkboom) zodanig manipuleren dat het (gedeeltelijk) doorzichtig werd. Dit deden ze door de lichtabsorberende lignine fractie – het houtachtige materiaal dat aan bomen en planten hun stevigheid verleent – te verwijderen, en te vervangen door (kleurloos) acrylzuur.Het resulterende hout is niet alleen lichtdoorlatend – het doorkijkeffect is te vergelijken met dat van een wazige douchewand – maar ook sterk en stevig. En daarbij hield het voor de wetenschappers niet op. Door een ander polymeer (polyethyleenglycol) als stabilisator aan het reeds bewerkte balsahout toe te voegen, creëerden ze daarbovenop een extra warmtecontrolerende eigenschap.Als er bij dagtemperaturen zonlicht op zo’n ‘houten venster’ valt, laat het een deel van het licht door – wat voor het doorschijnende effect zorgt – maar houdt het de warmtestraling tegen. Sterker, die wordt geabsorbeerd en pas later – ’s nachts, als de temperatuur binnenin de kamer is gedaald – weer afgegeven.Met dat klimaatregelende effect heeft het transparante hout een duidelijk streepje voor op glas en plastic, dat de warmte veel minder goed vasthoudt. Bovendien is het – op het acrylzuur na, maar dat zou nog kunnen worden verholpen – volledig biogebaseerd, waardoor het materiaal biodegradeerbaar is.