Gezocht: iemand die de wereld over wil vliegen om eten te proeven

Stel je voor: je bent vier maanden per jaar op vakantie, continu aan het eten en krijgt daar ook nog eens voor betaald. Deze droom kan werkelijkheid worden als je solliciteert voor de functie 'Director of Taste', van het veganistische Britse bedrijf Vibrant Vegan.



Het bedrijf zoekt iemand die een goede smaak heeft en zin heeft om in India, China, Turkije, Chili, Mexico en Japan te speuren naar de nieuwste veganistische ingrediƫnten en recepten.



De uitverkoren lekkerbek werkt 35 uur per week, heeft 28 vakantiedagen per jaar en verdient omgerekend bijna 60.000 euro. Vibrant Vegan benadrukt dat kandidaten bereid moeten zijn om voor een lange tijd weg van huis te zijn.



Wil je kans maken op deze baan, dan is het goed om een aantal jaar ervaring te hebben in de voedselindustrie, bijvoorbeeld door in de keuken te werken.

06-04-2019 16:36:00 Mamsie

bijvoorbeeld door in de keuken te werken.



Dat doe ik al tientallen jaren. Koken, afwassen en nog 1001 andere klussen. Zou ik in aanmerking kunnen komen? Dat doe ik al tientallen jaren. Koken, afwassen en nog 1001 andere klussen. Zou ik in aanmerking kunnen komen?

06-04-2019 16:42:09 Emmo

@Mamsie : Dan zou ik maar gauw vleugeltjes kweken, om de hele wereld over te vliegen

06-04-2019 16:45:35 stora

@Mamsie , als je maar niet met de Max gaat vliegen, dan proef je al snel niets meer.

