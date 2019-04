De omgekeerde wereld: straatracer haalt politie in

Tijdens verkeerscontroles in Diepenbeek heeft de lokale politie twee straatracers betrapt. Terwijl één chauffeur bezig was een andere in te halen, slaagde die er zelfs in de politie voorbij te steken.



Toen de agenten ’s nachts een auto opmerkten die aan hoge snelheid voorbijraasde, zetten ze meteen de achtervolging in. De straatracer reed 190 kilometer per uur, waar maar 120 toegelaten is.



Wat de politie niet had kunnen voorspellen, is dat ze zelf ook achtervolgd werden… door een andere straatracer.



Uiteindelijk konden beide bestuurders aan de kant gezet worden. Eén van hen was onder invloed van alcohol én drugs. Zijn wagen bleek niet verzekerd, dus werd die onmiddellijk in beslag genomen.

Reacties

06-04-2019 16:37:11 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.230

OTindex: 69.302

Dachten die gasten soms dat de politieauto ook meedeed aan de race?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: