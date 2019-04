Kerkklokken Bunnik weer niet klaar voor zomertijd

BUNNIK - Voor het tweede jaar op rij waren de klokken van de Sint-Barbarakerk in Bunnik niet klaar voor de zomertijd. Om 6.00 uur maandagochtend werden buren wakker gemaakt door het geklingel.Vorig jaar gebeurde precies hetzelfde. Normaal gesproken klinken de klokken om 12.00 en 18.00 uur, maar nu dus veel eerder. Beheerder John Meijer dacht dat de boel na vorig jaar gefixt was, maar niets was minder waar. Hij werd nota bene zelf gewekt door de klokken, vertelt hij aan RTV Utrecht. "Ik dacht: o jee, o jee."Hoe kan het voor het tweede jaar op rij fout gaan? Vorig jaar nam Meijer contact op met de klokkenmaker om verhaal te halen. "Toen kreeg ik de indruk, maar dat kan ik verkeerd begrepen hebben, dat het nu allemaal volledig automatisch zou gaan. Vandaar dat ik dacht: het zal nu wel goed gaan. Maar het ging dus fout."Op social media klagen enkele inwoners van Bunnik dat ze vroeg wakker werden van de kerkklokken. Meijer biedt zijn excuses aan hen aan.