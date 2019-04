Robot-onderzoek wijst uit: 18 meter lang gangenstelsel onder huizen Lombok loopt dood

UTRECHT - In de Utrechtse Jan Pieterszoon Coenstraat is dinsdagmorgen een 18 meter lang gangenstelsel ontdekt onder huizen. De tunnel loopt dood, blijkt uit onderzoek van een robot van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).De enige in- en uitgang is vanuit een leegstaande woning. Er zijn in de gang en in het huis geen strafbare zaken aangetroffen. Ook is er niemand aangehouden, laat de politie weten. Bewoners van vier naastgelegen woningen doen aangifte van vernieling.Volgens de politie kwamen er de laatste tijd meldingen binnen over onverklaarbare stankoverlast in de straat. "Mensen in de buurt klaagden over een sterke kleilucht", zegt een woordvoerder. Dat kan erop wijzen dat de gangen vrij recent zijn aangelegd.Een buurtbewoner ontdekte de tunnel uiteindelijk. In de kruipruimte van een leegstaande woning bleek een gat te zitten met daarachter een gangenstelsel. Omwonenden zeggen dat het huis waar de vondst is gedaan werd onderverhuurd door de eigenaar. De bewoonster zou met de noorderzon zijn vertrokken.Het onderzoek naar de vondst wekte veel belangstelling. "Het is een beetje absurd moet ik zeggen", zei een buurtbewoner voor de camera van RTV Utrecht. "Je verwacht het niet, waarom zou iemand zoiets doen. Misschien omdat die iets te verbergen heeft of iets van plan is. Het klinkt een beetje als een misdaadroman."Wie de tunnel heeft gegraven, wanneer dit is gebeurd en of er sprake is geweest van criminele activiteiten, is niet duidelijk. De politie doet hiernaar onderzoek. De eigenaar van het pand is op de hoogte gebracht van de vondst. De gemeente Utrecht wil het gangenstelsel zo snel mogelijk dicht laten maken. Omwonenden zijn wel gewoon veilig in huis.Het onderzoek van de robot begon dinsdag om 15.20 uur. Brandweerlieden moesten eerst water uit de tunnel pompen. De EOD zette voor het onderzoek de Dragon Runner in. Deze robot is uitgerust met een camera en speciaal bedoeld om verdachte situaties in nauwe ruimtes te verkennen. De Dragon Runner is zo klein en licht (20 kilo), dat hij samen met de afstandsbediening in een rugtas past.