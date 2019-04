Bijzonder ritje in Zeist: jongens fietsen uur lang achteruit op tandem

WOUDENBERG - Arnold Keller heeft dinsdag samen met zijn boksleerling Julian een uur lang op een tandem achteruit gefietst. Nog nooit eerder kreeg iemand dat voor elkaar. De fietstocht vond plaats op een skeelerbaan in Zeist.



Met de bijzondere rit wilde het duo geld ophalen voor Stichting Make a Wish. De organisatie laat wensen van zieke kinderen uitkomen. Arnold heeft autisme en geeft boksles aan jongeren met dezelfde aandoening. Dinsdag is hij 70 jaar geworden en was het Wereld Autisme Dag. Volgens de Woudenberger dé perfecte dag voor een wereldrecord.



De tandem waarop het duo reed moest een paar aanpassingen ondergaan. "We hebben een breder stuur op de fiets geplaatst omdat Julian er anders niet op kan zitten."



Leen Pul is fietsenmaker en ondersteunt de fietsers al een tijdje. Dat kost tijd. "Dan belde Arnold weer voor een nieuwe binnenband en kwam ik hem helpen." Maar hij doet het met alle liefde. Leen helpt niet alleen bij het maken van de fietsen, ook verzorgt hij de trainingen. "We zijn tientallen keren hier naartoe gereden, want hun fiets stalden ze bij ons in de winkel." Ook vandaag zit Leen langs de kant van de skeelerbaan klaar om het aantal rondjes bij te houden en de fietsers de tussentijden door te geven. Ook voor hem is het een spannende dag.



Klokslag 13:00 uur komt de tandem de baan op en Arnold is er klaar voor: "In principe zou het moeten lukken", zegt hij lachend. Met enige moeite stappen Arnold en Julian op hun fiets en rijden onder luid gejuich weg. Arnold zit voor en Julian achter. "Julian is mijn coördinator en roept wanneer we bij de bocht komen", legt Arnold uit.



Het is niet de eerste keer dat Arnold een poging doet om een record te halen. "Ik heb al vier keer in het Guinness Book of Records gestaan met fietsen. Misschien wordt dit wel de vijfde keer." Trainer Leen vertelt dat Arnold wel vaker bijzondere ideeën heeft. "Arnold haalt de gekste dingen in zijn hoofd!"



Op de fiets krijgen de mannen het ondertussen steeds zwaarder. De zadels zijn hard en dat beginnen ze na een aantal rondjes goed te voelen. "Dit is echt afzien voor mijn kont!", roept Arnold. Wanneer de eindstreep nadert begint Julian spontaan 'We are the champions' te zingen. "We gaan het halen", zegt Julian tegen zijn fietsmaatje. "Ja, dat moet gewoon! Maar ik heb geen stuit meer over", reageert Arnold met een verbeten gezicht. De ontlading is groot als ze even later mogen afstappen. Iedereen juicht terwijl de fietsers elkaar in de armen vliegen. "Dit is mijn beste verjaardag ooit!", zegt Arnold.



De fietsactie leverde uiteindelijk 1600 euro op.

