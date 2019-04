Texelse konikpaarden maken het erg goed: drachtige merrie blijkt hengst met buikje

TEXEL - De twintig konikhengsten die in januari vanuit het Oostvaardersveld in Flevoland naar Texel verhuisden, hebben het op het eiland opperbest naar hun zin. De paarden zijn gezond en hebben ruimschoots te eten, aldus Staatsbosbeheer. Ze maken het zelfs zó goed, dat een hengst met een dikke buik van al het gegeten gras werd aangezien voor een drachtige merrie.Het misverstand is best begrijpelijk, aldus beheerder Heiko Feenstra. "Hier is veel voedsel en paarden lopen de hele dag te grazen. Daardoor had een aantal dieren een dikke pens gekregen", vertelt hij aan het Noordhollands Dagblad. "Die is er inmiddels weer af, ik zie nu nog maar één dikke buik. Dat gaat wel voorbij, ze moeten er gewoon aan wennen."De dieren komen uit het Oostvaardersplassengebied, waar ze kampten met een overschot aan paarden. In natuurgebied de Slufter op Texel is juist voldoende ruimte en kon Staatsbosbeheer een grote groep grazers goed gebruiken om het 'gras te maaien'.In opdracht van Staatsbosbeheer houdt Feenstra de groep nauwgezet in de gaten. Om de dag bekijkt hij van een afstandje of de dieren niet gewond zijn en hoe de groep functioneert. Een keer per week worden ze allemaal van onder tot boven geïnspecteerd. "Ze hebben het hier wel naar hun zin. Ze lopen lekker vrij en blij", aldus Feenstra. "Er zit geen zwak dier tussen."