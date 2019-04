Het plebs blijkt al 2000 jaar bij de snackbar te eten.

In Pompeï is een oeroude snackbar ontdekt. Archeologen denken dat er in totaal zo’n 150 thermopolia, vestigingen waar men kant-en-klare maaltijden kon bestellen, actief waren.



Directeur Massimo Ossana van het Archeologisch Park van Pompeï deelde de ontdekking op zijn Instagram. Het thermopolium is meer dan 2000 jaar oud maar in goede staat.



Het pand zou hebben bestaan uit een balie, waar klanten diverse maaltijden konden kopen. Met name de armere bevolking zou er vaak zijn langsgekomen. Zij hadden geen eigen keuken en aten daar.

Ik ga me dan gelijk afvragen wat er allemaal te bestellen viel.

