Bij een onbemand tankstation in het Gelderse Gendt hebben vandaag verschillende automobilisten diesel getankt, terwijl ze hun auto eigenlijk wilden vullen met benzine. Dat kwam door een foutje met de tankwagen bij het pompstation.



"Er is door de chauffeur van de tankwagen per ongeluk verkeerd gelost", zegt de woordvoerder van Kuster Olie, de eigenaar van het tankstation. "Er is diesel gelost in de benzinetank."

Vier mensen die de diesel hebben getankt, hebben zich inmiddels gemeld. "Maar de telefoon staat roodgloeiend", zegt de woordvoerder. "Alle gedupeerden worden schadeloos gesteld."



De fout is in de loop van de dag ontdekt en direct daarna is de tank afgesloten. "Deze wordt op dit moment leeggezogen en weer opnieuw gevuld met benzine. Morgen moet het probleem verholpen zijn."

