Lerares ontslagen nadat haar naaktselfie onder ogen van leerling komt

Een Amerikaanse lerares is ontslagen omwille van een naaktselfie die in handen kwam van een leerling. De vrouw dient nu een klacht in wegens geslachtsdiscriminatie.Tot vorige week woensdag was Lauren Miranda lerares wiskunde in de Bellport Middle School in Long Island (New York). De 25-jarige vrouw werd die dag echter ontslagen omdat een leerling rondliep met een naaktselfie van haar. Miranda beweert dat ze de foto twee jaar geleden naar een voormalige vriend heeft gestuurd. Die werkte destijds ook als leerkracht in dezelfde buurt. Hoe de leerling aan de foto kwam, is haar een raadsel.De vrouw heeft een klacht ingediend tegen de Bellport Middle School wegens geslachtsdiscriminatie. Daarin eist ze onder een schadevergoeding van 3 miljoen dollar dat ze haar baan terugkrijgt.Ze vindt het onredelijk dat een man zijn blote borst wel zonder gevolgen mag tonen, terwijl dat bij vrouwen niet kan. “Als mannen in ontbloot bovenlijf te zien zijn, wordt er niet moeilijk over gedaan. Mijn bovenlijf is niet aanstootgevender dan dat van een man. De foto is puur. In mijn ene hand heb ik make-up vast, en met de andere hand maak ik de foto. Mijn carrière is om zeep. Mijn reputatie is aangetast. Ik ben gebrandmerkt. Ik wil me niet wegsteken door deze zaak. Ik wil me net laten zien en duidelijk maken dat me iets overkomen is dat ik niet wilde”, vertelde ze aan News 12 Long Island.Ook haar advocaat, John Ray, benadrukt dat dit nooit gebeurd zou zijn mocht Miranda een man zijn. “Een mannelijke leraar zou hiervoor nooit ontslagen worden. De directie van Bellport Middle School heeft blijkbaar nog niet ontdekt dat vrouwen en mannen gelijkwaardig zijn. Lauren is terecht trots op haar vrouwelijke bovenlijf. De borsten van een vrouw mogen niet onwillekeurig beschouwd worden als iets wellustigs”, klonk het.De kans is klein dat Miranda haar job zal terugkrijgen, zo kreeg ze van haar supervisor te horen. “Hoe kan ik je weer vooraan in de klas zetten terwijl al die jongens hun smartphone kunnen bovenhalen en naar je naaktfoto kunnen kijken?”, zei hij haar.