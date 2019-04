Verpleegster voert 81-jarige man met opzet hete pepers

Opmerkelijk nieuws uit Oklahoma: daar zou een 30-jarige verpleegster doelbewust een hete peper in het ontbijt van een 81-jarige, dementerende man hebben gedaan. Dit deed ze om de man te laten lijden, zo schrijft KTEN News. Waarom ze dit precies gedaan heeft, is niet duidelijk.



De man had in eerste instantie niets in de gaten, maar hapte al snel meermaals naar adem, omdat hij niet gewend zou zijn aan pittig eten. De verdachte, Kyra Johnson, werkt inmiddels al niet meer in het verzorgingstehuis. Getuigen melden dat ze, tijdens het bereiden van het ontbijt van de man, een jalapeƱo peper mengde in de eieren.



Toen een collega zei dat ze hoopte dat het eten niet te pittig zou zijn, zei Kyra dat ze juist hoopte van wel. Verder heeft de man doorgaans geen assistentie nodig tijdens het eten, maar deze keer besloot de vrouw hem toch te voeren. Hoe het nu gaat met de man is niet bekend.

