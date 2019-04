Crimineel met de billen bloot in sauna, opgepakt door naakte agent

Boeven en bandieten, opgelet: de Zweedse politie is overal. Neem bijvoorbeeld de spiernaakte crimineel die in een sauna in Stockholm een politieman in adamsuniform tegenkwam. Hoewel hij alleen was en zijn dienstwapen en andere hulpmiddelen niet bij zich had, arresteerde de diender de zware jongen ter plekke.



De agent liep de misdadiger vrijdagavond letterlijk tegen het naakte lijf. De man was voortvluchtig na aanklachten wegens handel in drugs en een poging om een functionaris aan te vallen.



Door de onhandige botsing kregen beide mannen de gelegenheid elkaar goed te bekijken. “Door toeval, en nogal vermakelijk, herkenden ze elkaar,” zei Christoffer Bohman, plaatsvervangend hoofd van de politie in het district Rinkeby in Stockholm, tegen de Zweedse staatszender SVT.



Ondanks de hitte hield de politieman het hoofd koel en greep de delinquent bij de kladden. Dat moet een waarschuwing zijn voor andere criminelen, schrijft de politie van Rinkeby op Facebook: “Wij zijn overal. Zelfs als je ons niet ziet, zijn we er.”

Reacties

05-04-2019 09:29:28 allone

Oudgediende



Quote:

Zelfs als je ons niet ziet ze zagen elkaar.. heel goed zelfs. En de crimineel kende de agent blijkbaar ook?!

Hoe is het verder gegaan? Zijn ze beide naakt de sauna uitgelopen?



05-04-2019 09:37:22 Mamsie

Oudgediende



Quote:

Ondanks de hitte hield de politieman het hoofd koel en greep de delinquent bij de kladden.



Ja, dat ging makkelijk, die hingen open en bloot te bengelen.

05-04-2019 09:43:33 stora

Oudgediende



Het was nacht en vrij rustig en ineens hoorde we een harde schreeuw en een huilend meisje.

Wij erheen, stond daar een huilend meisje en die zei dat ze beschoten was.

Vlakbij stond een jongen met zijn broek op zijn enkels.

Wat bleek, meisje had zijn ding beet en hij schoot pardoes in haar hand. Het droop eraf.

Ben benieuwd of die agent ook had geschoten op die crimineel

05-04-2019 11:46:39 Mamsie

Oudgediende



@stora : In die hete sauna?? Ik denk niet dat zulks mogelijk is.

05-04-2019 12:15:05 botte bijl

Stamgast



@Mamsie :

