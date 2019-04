Tussen Roden en Peize plakt het geld aan de boom

Een briefje van 50 euro kwijt? Grote kans dat het aan de Scharenhulsedijk tussen Peize en Roden aan een boom geplakt is met een begeleidend briefje: 'wie is geld verloren'.,,Ja, jongens, dat kan allemaal in het Noorden van 't land", stelt iemand die in het voorbije weekeinde aan de boom voorbij fietst.De kans dat er een echt briefje van 50 euro aan de boom is geplakt, lijkt overigens klein. Een en ander oogt als een geslaagde variant op de aloude grap van een portemonnee op straat aan een touwtje.Ook het feit dat het bankbiljet in het weekeinde voorafgaand aan 1 april aan de boom is geplakt, doet vermoeden dat het hier om een grap gaat.